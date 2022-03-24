KA-DER’den etkinlik

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan KA-DER Başkanı Bekir Şahin, “Erken teşhis hayat kurtarır diyerek İl Sağlık Müdürlüğünde katılım sağlayıp beraber 25- 26 -27 Mart 'ta AHL AVM’de balonumuz açık duracak olup, ziyaretçilerimize broşür dergi ve kanser hakkında bilgiler verilecektir. Dernek olarak her zaman hastalarımızın yaşantısına ve gönüllerine dokunabilmek için derneğimizin şu yaklaşmakta olan Ramazan ayında ve her zaman desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

