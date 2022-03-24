KA-DER’den etkinlik
Çorum Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) kolon kanserine dikkat çekmek farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler çerçevesinde hasta okulu ve kanserde farkındalık proje kapsamında yaptırılan kolon maketi AHL Park’ta bugün saat 14.00’ de farkındalık için açılacak.
Güncel 24.03.2022, 19:08
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Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan KA-DER Başkanı Bekir Şahin, “Erken teşhis hayat kurtarır diyerek İl Sağlık Müdürlüğünde katılım sağlayıp beraber 25- 26 -27 Mart 'ta AHL AVM’de balonumuz açık duracak olup, ziyaretçilerimize broşür dergi ve kanser hakkında bilgiler verilecektir. Dernek olarak her zaman hastalarımızın yaşantısına ve gönüllerine dokunabilmek için derneğimizin şu yaklaşmakta olan Ramazan ayında ve her zaman desteklerinizi bekliyoruz” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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