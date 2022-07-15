KA-DER üyeleri eğlendi

KA-DER Başkanı Bekir Şahin tarafından düzenlenen pikniğe AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği üyesi ailelerinin bir arada olduğu piknikte, hoş sohbetler ve renkli görüntüler yaşandı. Ailelerle tek tek ilgilenen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, çocuklara da bayram öncesi hediyeler takdim etti. Bu güzel günde birarada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ahlatcı, günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanser hastalığının önemine dikkat çekerek kanserin zorlu bir tedavi süreci içerdiğini belirtti.

Çocukların “çuval yarışı, halat çekme, su balonu savaşı, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım” gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunların oynatıldığı piknikte bağışçıların kurban etleri ile hazırlanan yemekler ikram edildi.

Etkinliğe destek olanlara teşekkür eden Bekir Şahin, bu tür etkinlikler için hayırseverlerin desteğini beklediklerini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)

