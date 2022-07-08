Jeep takla attı 2 yaralı
Çorum'da bir Jeep'in orta refüje girerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Güncel 08.07.2022, 19:30 08.07.2022, 21:10
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Kaza Çorum-Samsun Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ç.E.'nin kullandığı Jeep, Samsun istikametine seyir halindeyken Konaklı mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje girerek takla attı.
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan D.E, yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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