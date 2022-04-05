JASAT, hırsızlara göz açtırmıyor

Edinilen bilgiye göre, son dönemde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanması için kurulan JASAT, Dodurga ilçesi Ayva köyünde meydana gelen üç ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şahıs, Mecitözü ilçesi Köseeyüp köyünde meydana gelen kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şahıs, Mecitözü ilçesi Çitli köyünde meydana gelen kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık ve mala zarar verme olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şahıs ile Merkez ilçe Sarılık köyünde meydana gelen evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 5 şahıs olmak üzere toplam 11 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların ikamet adreslerinde ve malzemeleri sattıkları iş yerlerinde yapılan aramalar sonucu ele geçirilen malzemeler, teşhis işlemlerinin ardından mağdurlara teslim edildi.

Hırsızlık olayları ile ilgili incelemeler devam ederken, gözaltına alınan 11 zanlı yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.