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JASAT ekipleri 21 yıl hapis cezası bulunan kişileri yakaladı

Çorum’da hakkında çeşitli suçlardan 14  ila 21 yıl arasında  kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi ile birlikte  toplam 46 kişi yakalandı.

Güncel 10.08.2021, 13:59
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JASAT ekipleri 21 yıl hapis cezası bulunan kişileri yakaladı

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada,  Çorum İl Jandarma Komutanlığı  Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan toplam 46 kişiyi yakaladığı  ve  yakalanan  46 kişiden 30 kişinin  cezaevlerine teslim edildiği belirtildi.
Yakalanan kişilerin arasında Silahlı Yağma” suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.K., Kasten Yaralama” suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş cezası bulunan B.D., ve Kasten Öldürme” suçundan hakkında 21 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş cezası bulunan Ö.K., isimli kişilerinde bulunduğu belirtilerek bu kişilere yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği  açıklandı.(Yusuf ÇINAR)
 

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