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Japon dostları Bahri Ertek’i unutmadı

Çorum’un dünya çapındaki tanıtım elçilerinden, büyük folklorcu Bahri Ertek, aramızdan ayrılışının 6. yıldönümü nedeniyle, 10 Ekim 2019 Perşembe günü saat 13.30’da Ulumezar’daki kabri başında anılacak.

Japon dostları Bahri Ertek’i unutmadı

Çorum’un dünya çapındaki tanıtım elçilerinden, büyük folklorcu Bahri Ertek, aramızdan ayrılışının 6. yıldönümü nedeniyle, 10 Ekim 2019 Perşembe günü saat 13.30’da Ulumezar’daki kabri başında anılacak.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:53
Japon dostları Bahri Ertek’i unutmadı

Aynı gün ikindi namazından önce saat 15.15’te de, Ulucami’de Mevlit okutulacak.

Başta Çorum olmak üzere, Türk halkoyunlarını dünyanın dört bir yanında tanıtan, çeşitli organizasyonlarda ödüller alan ve son yıllarda da ağırlıklı olarak Japonya ile Türkiye arasında kültür köprüsü kuran Bahri Ertek, gerek Japonya’da düzenlediği seminerlerde, gerekse Türkiye’ye organize ettiği kültür gezilerinde, folklor meraklısı yüzlerce Japon’a Türk halkoyunlarını öğretmişti.

Bahri Ertek’in yakın çalışma arkadaşlarından, Japon folklor uzmanı Yoshinari Murakami, büyük folklorcunun ölüm yıldönümü nedeniyle önceki gün Japonya’da bir anma programı düzenledi.

Programda Bahri Ertek’in anı fotoğrafları sergilendi ve kendisinin öğrettiği Türk halk oyunları oynandı.

(Haber Merkezi)

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