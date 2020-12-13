Jandarma’ya jest

Sungurlu Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı personeline tatlı ve meyve ikramında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Mükremin Dağaşan, ilçede faaliyet gösteren jandarma personelini ziyaret ederek, Başkan Abdulkadir Şahiner’in selamı ileterek hazırlanan meyve ve tatlı paketlerini verdiler. (İHA)