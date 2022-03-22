Jandarma’ya 4 yeni radar

4 adet yeni Medar Hız Tespit Sistemlerinin de kadroya katılması ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik sorumluluk sahasında kullanılan hız tespit cihazı (Radar) sayısı 8’e çıkmış oldu.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada; Tüm yol kullanıcılarının öncelikle can ve mal güvenliklerini sağlamak ve para cezasına maruz kalmamaları için kurallara riayet etmeleri önem arz etmektedir. Bu kapsamda meydana gelebilecek trafik kazalarını önleyebilmek, sürücülerde gece ve gündüz yakalanma duygusunu üst düzeye çıkarabilmek için sorumluluk alanımızda bulunan karayollarında, her türlü hava şartlarında, gece gündüz yeni radar sistemlerinin kabiliyetleri ölçüsünde hız denetimleri devam edecektir” denildi.

(Uğur GÖRKEM)