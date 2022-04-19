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Jandarma’nın Yukarı Yoncalı İlkokulu öğrencilerine ziyareti
Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Bayat’a 22, Çorum il merkezine ise 102 km mesafede bulunan Bayat Yukarı Yoncalı İlkokulu’nda ziyarette bulunuldu.
Güncel 19.04.2022, 00:36
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6’sı ilkokulda, 8i anaokulunda olmak üzere toplam 14 öğrencinin eğitim gördüğü okulu ziyaret eden Jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları öncesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan okul ziyareti esnasında çocuklara çeşitli hediyeler ile seviyelerine uygun okuma kitabı ve Jandarma Trafik Boyama Kitapları dağıtıldı.
Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında çocuklara Jandarma Genel Komutanlığı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
(Haber Merkezi)
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