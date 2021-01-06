Jandarma’nın pandemi sürecindeki başarısı

Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay İlhan Uzunoğlu ve personelini makamında ağırladı. Albay Uzunoğlu ve personel ile bir süre görüşen Vali Çiftçi yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Vali Çiftçi, ilimizde yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasında ve pandemi süresince salgının kontrol altında tutulmasındaki gayretli çalışmalarından dolayı İl Jandarma Komutanı Uzunoğlu ve personeline başarı belgesi de verdi.

(Haber Merkezi)