Son Dakika

Jandarma’nın pandemi sürecindeki başarısı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum’da jandarma personelinin pandemi sürecindeki başarısını ödüllendirdi.

Güncel 06.01.2021, 22:49
46
Jandarma’nın pandemi sürecindeki başarısı

Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay İlhan Uzunoğlu ve personelini makamında ağırladı. Albay Uzunoğlu ve personel ile bir süre görüşen Vali Çiftçi yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Vali Çiftçi, ilimizde yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasında ve pandemi süresince salgının kontrol altında tutulmasındaki gayretli çalışmalarından dolayı İl Jandarma Komutanı Uzunoğlu ve personeline başarı belgesi de verdi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner303
banner364
Namaz Vakti 07 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:51
İkindi 15:14
Akşam 17:35
Yatsı 19:00

Gelişmelerden Haberdar Olun

@