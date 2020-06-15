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Jandarma’nın 181. yılı anısına

Jandarma Teşkilatı’nın 181. Kuruluş yıldönümü kutlanıyor. Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da İl Jandarma Komutanlığı’ndan bir heyet Çorum Valiliği’ni ziyaret etti.

Güncel 15.06.2020, 19:37
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Jandarma’nın 181. yılı anısına

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay İlhan Uzunoğlu ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Çiftçi’ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde gerçekleştirilen ziyarette Vali Çiftçi, Jandarma Teşkilatı’nın 181. Kuruluş yıldönümünü tebrik ederek İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay İlhan Uzunoğlu’nun şahsında teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Uzunoğlu da, 181 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle milletin her zaman takdirini kazandığını, milletin Jandarmaya olan teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan güven ve sevgi bağını koruyarak perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığında olduklarını vurguladı.

(Haber Merkezi)

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