Jandarma’dan yüzde 98 başarı

Yıl içerisinde 4 bin 512 asayiş olayı meydana geldiği, bu olaylardan 4 bin 441’inin aydınlatıldığı ve aydınlatma oranında yüzde 98 başarı sağlandığı bildirildi.

Meydana gelen olaylarda 3 bin 875 şahsın yakalanarak adli makamların talimatı doğrultusunda yasal işlemler yapıldığını, ayrıca 36 bin 12 devriye faaliyetinde; çeşitli suçlardan aranan 2 bin 226 şahıs ve 286 aracın yakalandığı açıklandı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2020 yılı içerisinde icra edilen faaliyetleriyle ilgili Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yıl içerisinde 4 bin 512 asayiş olayı meydana geldiği, bu olaylardan 4 bin 441’inin aydınlatıldığı ve aydınlatma oranında yüzde 98 başarı sağlandığı bildirildi.

Meydana gelen olaylarda 3 bin 875 şahsın yakalanarak adli makamların talimatı doğrultusunda yasal işlemler yapıldığını, ayrıca 36 bin 12 devriye faaliyetinde; çeşitli suçlardan aranan 2 bin 226 şahıs ve 286 aracın yakalandığı açıklandı.

TERÖRLE İLGİLİ 26 KİŞİ YAKALANDI

Terör olayları kapsamında; 2020 yılında terör örgütlerine yönelik olarak yürütülen planlı faaliyetlerde toplam 26 şahsın yakalanarak gerekli adli işlemlerin yapıldığının belirtildiği açıklamada, diğer olaylarla ilgili de şu bilgiler paylaşıldı:

ALKOL VE UYUŞTURUCU İLE ETKİN MÜCADELE

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele olayları kapsamında; toplam 178 olay ortaya çıkarılmış, icra edilen faaliyetlerde; halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak/sahte alkol üretimi ile mücadele kapsamında; 61.096 litre kaçak/sahte içki, 21 adet damıtma sistemi, 271 paket sigara ele geçirilmiş, uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde; 610 kök yasadışı kenevir, 8.852 gr kubar esrar, 246 adet cinsel uyarıcı hap, 60 adet sentetik uyuşturucu hap (extacy) ele geçirilmiştir.

KAÇAKÇILARA TAVİZ YOK

Silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ve diğer asayiş olaylarında; 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 65 adet tabanca, 147 adet av tüfeği, 38 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kalaşnikof şarjörü, 47 adet kalaşnikof mermisi ve çeşitli çaplarda 1.132 adet mühimmat ele geçirilmiştir.

Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile kaçak kazı olaylarına karşı yürütülen faaliyetlerde; 9 adet dedektör, 4 adet jeneratör, 101 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet iş makinası, 4 adet tarihi eser niteliğinde eser ele geçirilmiş olup, ele geçirilen tarihi eserler müzeye teslim edilerek, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konulmuştur. Meydana gelen kaçakçılık olayları ilgi ilgili olarak toplam 207 şahıs hakkında işlem yapılmıştır.

287 KAZADA 7 ÖLÜ, 559 YARALI

Trafik faaliyetleri kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı Trafik Hizmetleri 24 J.Trf.Timi/J.Moto.Trf.Timi ile yürütülmekte iken 2020 yılı içerisinde yapılan düzenlemeler ile etkinliği artırmak maksadıyla 30’a çıkartılmıştır.

Kaza değerlendirmesi; 2020 yılı içerisinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk bölgesinde meydana gelen 7 ölümlü 280 yaralanmalı toplam 287 kazada; 7 yol kullanıcısı hayatını kaybetmiş, 559 yol kullanıcısı ise yaralanmıştır. Bir önceki yıla oranla ölümlü kaza sayısında artış olmazken, hayatını kaybeden yol kullanıcısı sayısında %30, yaralanmalı kaza sayısında %13 ve yaralanan yol kullanıcısı sayısında %21 azalış sağlanmıştır.

Denetimler; 2020 yılı içerisinde sürücülerde yakalanma riski algısını en üst seviyeye çıkararak kazaları önlemek maksadıyla; bölgesel ve özel denetimler kapsamında, helikopter ve drone ile havadan “radar” ekipleri ve diğer ekipler ile karadan olmak üzere toplam 288.828 denetim faaliyeti icra edilmiş olup, bu denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere trafik idari para cezası düzenlenmiştir.

Eğitim faaliyetleri; 2020 yılı içerisinde “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesi kapsamında yetişkin yaya, yolcu ve sürücülere, “İyi Dersler Şoför Amca” projesi kapsamında servis şoförlerine ve “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında öğrencilere olmak üzere pandemi öncesi ve pandemi sürecinde yerinde ve uzaktan eğitim ile toplam 49.316 kişiye trafik eğitimi verilmiştir.”

(Haber Merkezi)