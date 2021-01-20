Jandarma’dan yaşlı teyzeye ziyaret

Önümüzdeki dönemde bu tür ziyaretlere devam edileceğini belirten Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığınca icra edilen görevlerin büyük bir kısmı vatandaşla iletişim kurmaktan geçmekte, hangi rütbe ve görevde olursa olsun bir jandarma personelinin mesaisi insanlarla iletişimle başlamakta ve bitmektedir. Köylerde tek başına yaşayan yaşlı vatandaşlarımızla irtibat kurmada aksaklık yaşanmaması yalnız olmadıklarını göstermek ve ‘Jandarma Kimsesizlerin Kimsesidir’ düsturuyla her zaman jandarmanın hatırında olduklarını bilmeleri maksadıyla yaşlılarımız ziyaret edilmektedir” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)