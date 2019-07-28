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Jandarma’dan uyarı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, hayvan hırsızlığına karşı uyarıda bulunan Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı “Hayvanlar 24 saat esasına göre gözetim altında bulundurulmalıdır” dedi.

Jandarma’dan uyarı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, hayvan hırsızlığına karşı uyarıda bulunan Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı “Hayvanlar 24 saat esasına göre gözetim altında bulundurulmalıdır” dedi.

28 Temmuz 2019 Pazar 19:27
Jandarma’dan uyarı

Kurban Bayramı’na az bir süre kala hayvan hırsızlığı olaylarının önlenmesi için vatandaşların alabileceği bireysel önlemler için jandarma tarafından uyarıda bulunuldu.

Jandarma Komutanlığı’nca yapılan uyarıda “Yetkili makamlarca belirlenen yer ve zamanların dışında, hayvan alım satımı yapılmamalıdır. Köylere gelen yabancı veya şüpheli şahısların derhal 156 Jandarma İmdat telefonuna ihbar edilmelidir. Hayvanlar hiçbir zaman başıboş bırakılmamalı, 24 saat esasına göre gözetim altında bulundurulmalıdır. Sürünün büyüklüğüne göre yeteri kadar çoban edilerek hayvanlar otlatılmaya götürülmelidir. Çoban tutulan kişiler, halk tarafından iyi olarak bilinen, daha önce hırsızlık suçu işlememiş kişilerden seçilmelidir. Hayvanların tutulduğu yerlere sensörlü lamba, kamera gibi cihazlar takılmalı veya köpek bağlanmalıdır.” denildi.

(Haber Merkezi)

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