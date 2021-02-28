Jandarma’dan trafik farkındalık videosu

Trafikte can kayıplarının azaltılması maksadıyla İçişleri Bakanlığının koordinesinde hazırlanan “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” ile “Trafik Medya Yüzleri” projesinin tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile kamuoyuna duyuruldu.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ise “Trafikte 1 Can Kaybı Bile Fazladır” düsturu ile hareket ederek, 2011-2020 döneminde ölümlü kaza ve kaza sonrası ölümlerde yakalanan % 61’lik düşüş ivmesini 2021-2030 dönemi içerisinde %100’e çıkarmak üzere denetim ve bilgilendirme çalışmalarına hız verdi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın trafik kurallarına uyması hususunda dikkatleri çekmek maksadıyla, “Trafik Medya Yüzü” görselleri haber sitelerinde ve billboardlarda yayımlanmak üzere Çorum İl Jandarma Komutanlığınca kısa video haline getirildi.

(Haber Merkezi)

