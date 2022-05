Jandarma’dan trafik etkinlikleri

Çorumspor - Afyonspor TFF 2.Lig futbol müsabakasında futbolcuların seremoniye “Söz Konusu İnsan İse; Trafikte “1” Can Kaybı Bile Fazladır” ibareli pankart ile çıkarak başlatılan etkinliklerde müsabakanın hakemine jandarma ve polis trafik ekibi tarafından “Kırmızı Düdük” hediye edildi.

Hafta kapsamında “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” mottosunun görseli billboardlarda ve sosyal medya hesaplarında kullanılırken, emniyet kemerinin kullanımının teşvik edilmesi maksadıyla, “Bir Hareketine Bakar Hayat”, “Kemerinle Yol Ver Hayata”, “Kemerim Hep Aklımda, Annem Hep Yanımda” ve trafikte yaya önceliği konusunda “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganlarının yazılı olduğu pankartlar vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara asılarak farkındalık oluşturuldu.

İl Milli Eğitim ile koordine içerisinde okullarda trafik güvenliği eğitimlerine devam edilirken “Engelliler Haftası” kapsamında Çorum Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine, öğrencilerin de katıldığı skeçler ile trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

Geçmiş günlerde meydana gelen traktör kazalarında koruma çerçevesi “ROPS” sayesinde, zemin ile devrilen traktörün altında ezilmekten kurtulan traktör sürücüleri kazaya müdahale eden trafik tim personelince ziyaret edilerek, kazaya karışan sürücüler yaşamış oldukları kaza anını tekrar anlatarak, “ROPS” demirinin önemi vurguladı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi maksadıyla, trafik denetimleri her zaman ve her yerde etkin, sürekli ve yoğun bir şekilde kararlılıkla yürütülerek, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik kampanyalar ile trafik güvenliği konusunda bilgilendirme /bilinçlendirme faaliyetleri, “Trafikte 1 Can Kaybı Bile Fazladır” anlayışı ile devam ettirilecektir” denildi.

