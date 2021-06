Jandarma’dan “tebdili kıyafet” denetim

Yapılan sivil denetim esnasında yolcu otobüsü Jandarma Trafik Ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurularak otobüs içesinde görevli sivil denetim yapan personel tarafından hem şoför hem de yolcular denetim hakkında bilgilendirilerek seyahat esnasında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nca trafik hizmetlerini yürüten personel ve kullanımına verilen malzemeler en etkin biçimde kullanılarak “Trafik Güvenliği Eylem Planı” kapsamında “Trafikte 1 Can Kaybı Bile Fazladır” düşüncesi ile Çorum’da can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek için her türlü tedbirin alındığı açıklandı. (Haber Merkezi)