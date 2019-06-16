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Jandarma’dan şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yıldönümü nedeniyle ilimizde düzenlenen etkinlikler kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif de okutuldu.

Jandarma’dan şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yıldönümü nedeniyle ilimizde düzenlenen etkinlikler kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif de okutuldu.

16 Haziran 2019 Pazar 21:20
Jandarma’dan şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif

İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen programlar kapsamında Ulucami’de geçtiğimiz Cuma günü İkindi Namazı’na müteakip Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Abdurrahman Başbuğ, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, askeri yetkililer, polisler ve vatandaşlar katıldı. Din görevlileri tarafından okunan Mevlid-i Şerif’in ardından cami çıkışında vatandaşlara gül suyu tutularak mevlid lokumu da ikram edildi.

Öte yandan Saat Kulesi önünde aynı gün açılan standa da Çorumlular büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar jandarmanın kullandığı silah ve araç gereçleri yakından inceledi.

(Ömür SOYTEMİZ)

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