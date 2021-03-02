Jandarmadan sahte içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığını olumsuz etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Sahte içki ürettiği tespit edilen şüpheliye ait ev önceden ahır olarak kullanılan yerde yapılan aramada, 7 bin 270 litre şarap ve 21 litre rakı ile 600 kilogram kuru üzüm ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine de el konuldu. Gözaltına alınan zanlıyla ilgili adli işlem başlatıldı.