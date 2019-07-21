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Jandarma’dan reflektör denetimi

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, reflektör uygulamasına devam ediyor.

Jandarma’dan reflektör denetimi

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, reflektör uygulamasına devam ediyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 17:04
Jandarma’dan reflektör denetimi

Jandarma trafik timleri, Bölge Trafik İstasyon Amirliği karşısında bulunan uygulama noktasında ve sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde traktör sürücülerine reflektörün önemini anlatarak, römorklarına iki adet ECR-37 üçgen reflektör takılması için uyarıda bulundu.

Jandarma trafik timleri römorklarının arka kısımlarında mutlaka reflektör takılı olması gerektiğini vurgularken, özellikle bölgede meydana gelen traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına dikkat çektiler. Böyle kazalarla karşılaşılmaması ve sürücülerin can güvenliği için reflektör takılmasının önemine işaret eden trafik timleri, sürücüleri piyasada daha ucuza satılan merdiven altı olarak tabir edilen, geceleri parlamayarak işlev yapmayan sahte ve taklit reflektörlerin yerine orijinal reflektör takılması konusunda uyardılar.

Yapılan denetimlerde traktör sürücülerine trafik kurallarına uymaları, reflektörsüz karayoluna çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik timleri, kazaların azaltılması, can ve mal kaybın en aza indirilmesi için gece gündüz demeden kararlılıkla uygulamalarına devam ediyorlar.

Trafik timleri kurallara uymayan sürücülere 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 30/1a maddesi uyarınca 108 TL para cezası uygulandığını ayrıca araçların trafikten men edilerek otoparka çekildiğini ifade ettiler. (Haber Merkezi)

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