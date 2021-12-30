Jandarma’dan “kış lastiği” denetimleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkında tebliğ” kapsamında ülke genelinde şehirlerarası karayollarında 01 Aralık 2021-01 Nisan 2022 tarihleri arasında ticari yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlarda (kamyon, kamyonet, çekici, tanker, tanker, ticari taksi, servis araçları, halk otobüsleri), zorunlu hale getirilen kış lastiği takma uygulaması uyarınca Jandarma tarafından denetim yapıldı.

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, Jandarma sorumluluk bölgesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

Kış lastiğinin (7) derecenin altında, ıslak ve kaygan zeminli yollarda, yola tutunma ve yolu kavrama gücü ile daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağladığı konusunda tüm sürücüleri bilgilendiren ekipler kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmayan diğer hususi araç sürücülerine de kış lastiği kullanımı tavsiye edilerek konu ile ilgili hazırlanan broşürleri dağıttı.



(Volkan SINAYUÇ)

