Jandarma’dan kadınlara ‘şiddet’ konulu bilgilendirme

Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada faaliyet esnasında Covid-19 (Koronavirüs) kapsamında alınan genel tedbirlere riayet edilerek çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere yaklaşık 150 vatandaşa 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuatlar ile kadına yönelik ve aile içi şiddet mağdurlarının işlemlerinin yürütülüş esasları, acil durumlarda aranacak numaralar ve KADES (Kadın Destek Uygulaması) mobil uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Etkinlikte ayrıca 181. Kuruluş yıldönümü kutlayan Jandarma’nın tanıtımı yapılarak faaliyet kapsamında hazırlanan afiş, broşür ve diğer materyallerin dağıtıldığı dile getirildi.

(Haber Merkezi)