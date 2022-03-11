Jandarma’dan “KADES” bilgilendirmesi
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında KADES (Kadın Destek Sistemi) uygulaması hakkında bilgilendirmeler yaptı.
Güncel 11.03.2022, 19:15
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Saat Kulesi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte stant açan Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurttaşların Kadınlar Günü’nü kutlarken, kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES (Kadın Destek Sistemi) uygulaması konularında da bilgilendirme yaptı.
Öte yandan Sungurlu, Osmancık, Kargı, Boğazkale, Bayat ve Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yol kontrol noktalarında kadın sürücü ve yolcuların Dünya Kadınlar Günü kutlanılarak, KADES (Kadın Destek Sistemi) bilgi verildi. (Haber Merkezi)
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