Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102389
ALTIN
277.098
DOLAR
5.6804
STERLİN
7.0285
EURO
6.2228

Jandarma’dan kaçak kazı operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı. 

Jandarma’dan kaçak kazı operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı. 

25 Eylül 2019 Çarşamba 15:58
Jandarma’dan kaçak kazı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Merkez İlçe Paşaköy Köyü Değirmenardı mevkiinde izinsiz kazı yaptığı bilgisi elde edildi. Bölgede yapılan kontrolde tarla sahibi İ.A ve beraberinde bulunan N.K, A.K, H.C, E.P, S.A, B.E, K.E, ve A.G. olmak üzere toplam dokuz şüpheli şahsın izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 1 adet Kepçe, 2 adet kamyon, 1 adet Dedektör, 1 adet Lazer Metre ile 9 adet Muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. 
İzinsiz kazı yapımında kullanılan malzemelere el konulurken gözaltına alınan zanlılar ise Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

İlgili Haberler
Diyarbakır annelerine kadın desteği
Diyarbakır annelerine kadın desteği
Jandarmadan huzur ve güvenlik uygulaması
Jandarmadan huzur ve güvenlik uygulaması
Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu
Elitpark’ta gerçeği aratmayan tatbikat
Elitpark’ta gerçeği aratmayan tatbikat
“Mücadelemiz sonuç verdi”
“Mücadelemiz sonuç verdi”
İnşaat maliyet endeksi bir yılda yüzde 18,42 arttı
İnşaat maliyet endeksi bir yılda yüzde 18,42 arttı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim