Jandarma’dan kaçak içki operasyonu

Çorum merkeze bağlı Çoraklık mevkiinde bir bağ evine operasyon düzenleyen jandarma timleri kaçak rakı ve şarap ele geçirdi.

Güncel 01.06.2020, 12:09
138
Jandarma’dan kaçak içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Çorum Merkez İlçe, Çoraklık mevkiinde kaçak alkollü içki imal edildiği tespit eden jandarma timleri bir bağ evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada şüpheli sahsın bağ evinde 3 bin 500 litre şarap, 170 litre rakı, 5 kilogram anason ve 1 Adet distilasyon sistemi ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatı ile kaçak olarak üretilen alkollü içki ve distilasyon sistemine el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
25°
az bulutlu
banner133
Namaz Vakti 01 Haziran 2020
İmsak 03:11
Güneş 05:05
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:11
Yatsı 21:57
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@