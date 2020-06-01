Jandarma’dan kaçak içki operasyonu
Çorum merkeze bağlı Çoraklık mevkiinde bir bağ evine operasyon düzenleyen jandarma timleri kaçak rakı ve şarap ele geçirdi.
Güncel 01.06.2020, 12:09
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Edinilen bilgiye göre, Çorum Merkez İlçe, Çoraklık mevkiinde kaçak alkollü içki imal edildiği tespit eden jandarma timleri bir bağ evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada şüpheli sahsın bağ evinde 3 bin 500 litre şarap, 170 litre rakı, 5 kilogram anason ve 1 Adet distilasyon sistemi ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatı ile kaçak olarak üretilen alkollü içki ve distilasyon sistemine el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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