Jandarma’dan kaçak içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Çorum Merkez İlçe, Çoraklık mevkiinde kaçak alkollü içki imal edildiği tespit eden jandarma timleri bir bağ evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada şüpheli sahsın bağ evinde 3 bin 500 litre şarap, 170 litre rakı, 5 kilogram anason ve 1 Adet distilasyon sistemi ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile kaçak olarak üretilen alkollü içki ve distilasyon sistemine el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.