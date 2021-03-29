Jandarma’dan “iyi dersler şoför amca” eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin trafik güvenliği, ilkyardım, iletişim becerileri, ilgili mevzuat konusunda bilgi ve becerilerini arttırmak, şoförlerin kapasitesini geliştirmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda “Trafikte Sorumluluk Hareketi” projesi kapsamında Çorum’da eğitimlere başlandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde, formatör eğitimi almış Jandarma Trafik ve Milli Eğitim personeli tarafından 277 servis şoförüne yüz yüze ve uzaktan eğitim verildi.

Eğitimlere katılan sürücülere katılım belgeleri verilerek servis araçlarının ön camına “İyi Dersler Şoför Amca” stickerları yapıştırıldı. (Haber Merkezi)

