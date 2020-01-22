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Jandarma’dan dronlu denetim

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla dronlu yol kontrolü yaptı. 

Jandarma’dan dronlu denetim

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla dronlu yol kontrolü yaptı. 

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:14
Jandarma’dan dronlu denetim

Özellikle kazaların yoğunlaştığı Çorum-Osmancık, Çorum-İskilip veÇorum-Ortaköy karayolları üzerinde denetimlere ağırlık veren jandarma ekipleri ayrıca sürücüleri de trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi, hız ve hızın neden olduğu kazalar hakkında bilgilendiriyor. 
Keskin virajların bulunduğu Osmaniye rampası ile Kırkdilim Geçidi mevkiinde drone destekli trafik uygulaması ile hız kaynaklı kazaların yaşandığı Gölünyazı mevkiinde de eş zamanlı radar uygulaması yapan ekipler, sürücülere “Kış Yolculuklarında Hayat Kurtaran 10 Kural” ve “Kış Lastiği” temalı broşür dağıttı. 

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