Jandarmadan çocuklara trafik dedektifi eğitimi

Trafik kurallarını hayatında benimseyerek uygulayan, çevresindekilerin uyması için çaba sarf eden nesiller yetiştirmek olduğu düşüncesinden hareketle 2013 yılında hayata geçirilen Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından köy okullarında eğitim verilmeye başlandı.

Eğitimlerde trafikte güvenli yolculuk için uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, sürücü, yolcu ve yayalar için dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgilendirmeler yapılırken, eğitimin tamamlanmasına müteakip öğrencilere “Trafik Dedektifi” kartları teslim edildi.

Eğitimlerle ilgili Çorum İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Trafik Dedektifleri Projesi ile trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onlara daha güvenli bir trafik ortamı sağlamak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine eğitim-öğretim yılı boyuncu devam edilecektir” denildi. (Haber Merkezi)

