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Jandarmadan çocuk ve gençler için huzur ve güven uygulaması

Çorum İl Jandarma Komutanlığınca okul çevreleri, servis araçları, tek dal sigara satışı ve dilencilik faaliyetlerine karşı yürütülen huzur ve güvenlik uygulamasında arama kaydı bulunan 5 kişinin yakalandığı, 10 aracın sürücüsüne 5 bin 426 lira para cezası kesildiği ve 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Jandarmadan çocuk ve gençler için huzur ve güven uygulaması

Çorum İl Jandarma Komutanlığınca okul çevreleri, servis araçları, tek dal sigara satışı ve dilencilik faaliyetlerine karşı yürütülen huzur ve güvenlik uygulamasında arama kaydı bulunan 5 kişinin yakalandığı, 10 aracın sürücüsüne 5 bin 426 lira para cezası kesildiği ve 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

13 Eylül 2019 Cuma 21:46
Jandarmadan çocuk ve gençler için huzur ve güven uygulaması

Çorum İl Jandarma Komutanlığınca okul çevreleri, servis araçları, tek dal sigara satışı ve dilencilik faaliyetlerine karşı yürütülen huzur ve güvenlik uygulamasında arama kaydı bulunan 5 kişinin yakalandığı, 10 aracın sürücüsüne 5 bin 426 lira para cezası kesildiği ve 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla huzur ve güvenlik uygulaması yapıldığı belirtildi.

Uygulamanın çocukların gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamayı hedeflediğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“23 yol kontrol ve arama noktasının yan ısıra okul servis araçları ile okul ve öğrenci yurtlarının çevreleri, yakınlarındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehane, internet kafe ve diğer umuma açık yerlerde yapılan kontrollerde, 1 bin 383 şahıs, 533 araç sorgulaması yapılmış, sorgulama sonucu çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 şahıs yakalanmış, 10 araca 5 bin 426 lira cezai işlem uygulanmış, 7 araç trafikten men edilmiştir.” (AA)

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