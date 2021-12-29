Jandarmadan, çocuk lahitini sosyal medyadan satmaya çalışan gruba operasyon
Çorum'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk lahitini sosyal medyadan satışa çıkaran bir grup, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Güncel 29.12.2021, 19:41
13
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele' çalışmaları kapsamında merkeze bağlı bir köyde kaçak kazı yapan şahısların buldukları tarihi eseri, sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, şahısları takibe aldı. Adli makamlardan alınan izinin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri il merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet çocuk lahiti (Ostetek) ele geçirilirken, 5 kişide gözaltına alındı.
Çocuk mezarı lahiti incelenmek üzere Çorum Müzesi’ne teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
3°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. Tottenham
|16
|29
|6. West Ham
|18
|28
|7. M. United
|17
|28
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Brighton
|17
|23
|10. Leicester City
|17
|22
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|18
|20
|13. Brentford
|17
|20
|14. Southampton
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8