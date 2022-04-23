Jandarmadan 605 öğrenciye "trafik dedektifi" eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemal Ceyhun ve Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şenol Sevinç tarafından 605 öğrenciye "trafik dedektifi" hakkında bilgi aktarıldı.

Trafikte bilinçli nesillerin yetişmesi amacıyla düzenlenen eğitimin ardından öğrencilere trafik dedektifi kimlik kartı ve hediyeler verildi.