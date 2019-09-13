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Jandarma’dan 4 ilde insan ticareti ve fuhuş operasyonu

Muğla’nın Ula, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde insan ticareti ve fuhuş olaylarına adı karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Jandarma’dan 4 ilde insan ticareti ve fuhuş operasyonu

Muğla’nın Ula, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde insan ticareti ve fuhuş olaylarına adı karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5’i tutuklandı.

13 Eylül 2019 Cuma 22:21
Jandarma’dan 4 ilde insan ticareti ve fuhuş operasyonu

Muğla’nın Ula, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde insan ticareti ve fuhuş olaylarına adı karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göne, Muğla’nın Marmaris, Ortaca ve Ula ilçelerinde insan ticareti ve fuhuş olaylarına adı karışan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar sonrası ilgili savcılıktan alınan arama kararı sonrası Muğla’nın Marmaris, Ula, İstanbul, Antalya ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 14 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, dizüstü bilgisayarlar, tablet, harici hard disk, pasaport, tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 640 TL para ele geçirildi.

Operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerden adli makamlara sevk edilirken, 11’i ifadeleri alınarak, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda yakalanan bir yabancı uyruklu kadın ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sınır dışı edilmek üzere teslim edildi. (İHA)

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