Jandarmadan 254 öğrenciye "trafik dedektifi" eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sungurlu ilçesine bağlı Demirşey ve Arifegazili köylerindeki ilk ve ortaokulları ziyaret etti.

Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemal Ceyhun ve Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şenol Sevinç tarafından yapılan ziyaretlerde 254 öğrenciye "trafik dedektifi" eğitimi verildi.

Trafikte bilinçli nesillerin yetişmesi amacıyla düzenlenen eğitimin ardından öğrencilere trafik dedektifi kimlik kartı ve hediyeler verildi.