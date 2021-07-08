Jandarmadan 14 engelliye akülü araç
Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından kentteki 14 engelliye akülü araç hediye edildi.
Güncel 08.07.2021, 19:57
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Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinin yanı sıra Alaca, Mecitözü, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 14 engelli, ilçe jandarma komutanlıklarında görevli personel tarafından ziyaret edilerek akülü araçları teslim edildi.
Engelli vatandaşların hayatına kolaylık sağlamak amacıyla akülü araç hediye edildiği belirtilen açıklamada, araçların hak sahiplerine hayırlı olması temenni edildi.
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