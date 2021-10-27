Jandarma timleri okul servislerini denetledi

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 14 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde 300 okul servis aracını denetledi.

Son günlerde okul servis araçlarının karıştığı üzücü kazalar dikkate alan jandarma timleri, kentte bu tür vahim olaylarla karşılaşmamak için okul servis araclarının denetimlerini yoğunlaştırdı. İl merkezi ve 13 ilçede eş zamanlı olarak denetim yapan jandarma timleri 300 okul servis aracının denetimini gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde eksiklikleri olan okul servis aracı sürücülerine ve araç sahiplerine idari para cezaları uygulanırken taşıma hizmetine devam etmesi uygun olmayan araçlarda trafikten men edildi. Ayrıca eksik hususlarda 'Okul Servis Aracı Denetim Formu' düzenlenerek İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bilgi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılyan açıklamada, Öğrencilerin güvenle seyahat etmelerini, ailelerin huzur içinde çocuklarını okula gönderebilmelerini sağlamak maksadıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.