Jandarma timleri öğrencilere "trafik dedektifi" eğitimi verdi
Güncel 11.01.2022, 11:04
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Çorum'da ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik denetimi eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Çeşmeören İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Trafik timleri, trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdiği 141 öğrenciye, eğitimin ardından trafik dedektifi kimlik kartı verdi.
İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde yaklaşık 7 bin 500 öğretmen ve öğrenciye trafik dedektifi eğitimi verildiği, eğitimlerin bundan sonra da devam edeceği bildirildi.
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