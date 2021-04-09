Jandarma timleri 96 hırsızlık olayını aydınlattı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri Timleri, 2020 yılında 96 hırsızlık olayını aydınlattı.

Olay Yeri İnceleme timleri bilimsel yöntem, teknik ve araçlarla “Dilsiz bir tanık” olan maddi delilleri tespit ederek Jandarmanın suç ve suçlulukla mücadelesine önemli katkılar sağlıyor.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 2020 yılında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarında; olay yeri inceleme timlerince “Her Temas İz Bırakır” prensibi ile olay yerinde yapılan bilimsel ve teknik incelemeler sonunda elde edilen delillerden yola çıkarak 96 adet hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Jandarma timleri olaylar sonrasında vatandaşların olay yerinde ve çevresinde mevcut delillerin kaybolmaması için özenli davranmalarının çalışmalara katkı sağlayacağını ifade ettiler.