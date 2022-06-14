Jandarma Teşkilatı 183 yaşında

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşma yapan Jandarma Komutanı Uzunoğlu, ‘Bu gün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı’nın 183’üncü yıldönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bu güne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine masar olmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman taktirini kazanmıştır’ ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu ve beraberindekiler, tören sonrası Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.



