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Jandarma, özel güvenlik görevlilerini denetledi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında sorumluluk bölgesinde bulunan 46 kurum ve kuruluşta, silahlı ve silahsız olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerini denetledi.

Güncel 05.01.2021, 20:06
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Jandarma, özel güvenlik görevlilerini denetledi

Söz konusu denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, “Kurum ve kuruluşlarda görevli özel güvenlik görevlilerinin denetim ve kontrolleri yasal mevzuat çerçevesinde yapılmış olup, yetkileri, görev bilinci ve Jandarma ile işbirliği konularında bilgilendirmeler yapılarak hizmetin daha etkin yürütülmesi amacıyla gerekli çalışmalara devam edilmektedir” denildi. (Haber Merkezi)

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