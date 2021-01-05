Jandarma, özel güvenlik görevlilerini denetledi

Söz konusu denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, “Kurum ve kuruluşlarda görevli özel güvenlik görevlilerinin denetim ve kontrolleri yasal mevzuat çerçevesinde yapılmış olup, yetkileri, görev bilinci ve Jandarma ile işbirliği konularında bilgilendirmeler yapılarak hizmetin daha etkin yürütülmesi amacıyla gerekli çalışmalara devam edilmektedir” denildi. (Haber Merkezi)