Jandarma okulların ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin açılması münasebetiyle Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ziyaret edildi.
Güncel 10.09.2021, 19:55
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Öğrencilere, özellikle emniyet ve asayiş açısından dikkat edilmesi gereken hususlar, okumanın ve eğitimin önemi, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, salgınla mücadelede alınacak önlemler konularında bilgilendirmeler yapılırken, yeni eğitim ve öğretim yılında başarı dileklerinde bulunuldu.
Okul çevresinde gerekli güvenlik ve emniyet tedbirleri alınarak denetimlerin de yapıldığı etkinlikte öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Trafik Boyama Kitabı dağıtılarak Jandarmanın tanıtımı yapıldı.
Covid-19 pandemisiyle mücadelede bireysel olarak dikkat edilmesi gereken “Maske, Mesafe ve Temizlik” kuralına riayet edilmesi hususunda da uyarılarda bulunuldu.
(Haber Merkezi)
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