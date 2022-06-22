Jandarma, öğrencileri bilgilendirdi

Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan stantta Jandarma’nın faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, öğrenciler de ileride Jandarma olmak istediklerini söylediler.

Öte yandan öğrencilere “Jandarma Trafik Boyama Kitapları, Jandarma Çocuk Dergisi ve Türk Bayrağı” hediye edildi.

Ayrıca Trafik ve Jandarma Komando timlerince araç ve malzeme tanıtımı yapılan öğrenciler, jandarma köpekleri ile yapılan gösteriyi de ilgiyle izlediler.

(Haber Merkezi)

