Jandarma minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından gerçekleştirilen faaliyette Mecitözü İlçesi İbek Köyü’nde bulunan İbek Şehit Osman Aydoğdu İlk ve Ortaokulundaki çocukların karne heyecanına ortak olundu.

Faaliyette öğrencilere okumanın ve eğitimin önemi anlatan Jandarma ekipleri ayrıca Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Salgınla Mücadelede Alınacak Önlemler konularında bilgilendirme yaparak yaz tatilini verimli geçirmeleri konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Ayrıca İbek Şehit Osman Aydoğdu İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, Jandarma Trafik Boyama Kitabı ve çikolata dağıtımı yapılarak kurumun tanıtımı da yapıldı. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadelede bireysel olarak dikkat edilmesi gereken “Maske, Mesafe ve Temizlik” kuralına riayet edilmesi hususunda da öğrencilere uyarılarda bulunuldu.

(Haber Merkezi)

