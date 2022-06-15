“Jandarma, gökyüzünün kartalı yeryüzünün vatan müdefileridir”
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Jandarma Teşkilatı’nın 183. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, “Koca bir çınar gibi köklü tarihe sahip, mazisi zaferle taçlanmış Jandarma Teşkilatı, gökyüzünün kartalı, yeryüzünün vatan müdafileri olarak, milletine gözü gibi bakmaktadır” dedi.
Başkan Abdulkadir Şahiner, yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi; “183 yıldır can ve mal güvenliğimizi sağlayan Jandarma Teşkilatının yıl dönümü kutlu olsun. Kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakâr mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece-gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın, bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içindeyiz. Koca bir çınar gibi köklü tarihe sahip, mazisi zaferle taçlanmış Jandarma Teşkilatı, gökyüzünün kartalı, yeryüzünün vatan müdafileri olarak, milletine gözü gibi bakmaktadır. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden, zorlu her koşulda büyük bir özveriyle çalışan, omzunda taşıdığı armayı ve kutsal üniformasını gururla taşıyan Jandarma Teşkilatı’mızı kutluyorum.”
(Bülent USLU)
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