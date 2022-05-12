Jandarma ekipleri Çorum’daki 26 faili meçhul olayı aydınlattı

Çorum Valiliği aracılığıyla Jandarma’nın Nisan ayı faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bir açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada Nisan ayı içinde 26 faili meçhul olayın aydınlatılarak olaylarla ilgili 27 kişinin yakalandığı bildirildi.

Buna göre Jandarma’nın detaylı çalışmaları neticesinde merkez ve ilçelerde olaylarla ilgili şu bilgilere yer verildi.

“İl Merkez Pınarçay OSB’ de meydana gelen İşyerinden Hırsızlık olayını gerçekleştiren 1 şahıs 05 Nisan 2022 tarihinde yakalandı. İskilip ilçesi Çavuşoğlu köyünde meydana gelen Bağ, Bahçe, Tarladan Hırsızlık olayını gerçekleştiren bir 1 şahıs 05 Nisan 2022 tarihinde yakalandı.

Sungurlu ilçesi Arifegazili köyünde meydana gelen Bağ, Bahçe, Tarladan Hırsızlık olayını gerçekleştiren bir 1 şahıs 05 Nisan 2022 tarihinde yakalandı. Osmancık ilçesi Tekmen köyünde meydana gelen Evden Hırsızlık olayını gerçekleştiren bir 1 şahıs 11 Nisan 2022 tarihinde yine Osmancık ilçesi Başpınar köyünde meydana gelen 5 ayrı Evden Hırsızlık olayını gerçekleştiren 1 şahıs 16 Nisan 2022 tarihinde, Osmancık ilçesi Karaçay köyünde meydana gelen Evden Hırsızlık olayını gerçekleştiren bir 1 şahıs 17 Nisan 2022 tarihinde yakalandı. Osmancık ilçesi Ağıroğlan köyünde meydana gelen Evden Hırsızlık olayını gerçekleştiren bir 1 şahıs 28 Nisan 2022 tarihinde yakaladı.

İl Merkez ilçesi Babaoğlu köyünde meydana gelen Evden Hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şahıs 19 Nisan 2022 tarihinde yakalandı. İl Merkez ilçesi Kuşsaray köyünde meydana gelen Bağ, Bahçe, Tarladan Hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şahıs 17 Nisan 2022 tarihinde yakalandı. İl Merkez ilçesi Uğrak ve Eskiekin köylerinde meydana gelen 9 dokuz Bağ Bahçe veya Tarladan Hırsızlık ve 2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren iki 2 şahıs 22 Nisan 2022 tarihinde yakalandı.

Bayat ilçesi Hacıbayram köyünde meydana gelen Evden Hırsızlık olayını gerçekleştiren dört 4 şahıs 28 Nisan 2022 tarihinde yakalandı. İl Merkez Sarışeyh köyünde meydana gelen İşyerinden Hırsızlık olayını gerçekleştiren 7 şahıs 28 Nisan 2022 tarihinde yakalanmış ve şüpheliler hakkında adli soruşturmalara devam etmektedir.”

Ayrıca yakalanan şahısların ikamet adreslerinde ve malzemeleri sattıkları iş yerlerinde yapılan aramalar sonucu ele geçirilen malzemeler teşhis işlemlerini müteakip mağdurlara teslim edildiği belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

