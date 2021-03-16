Jandarma denetimlere devam ediyor

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada denetimlere devam edildiği belirtildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla bir çok tedbir kararı alınarak hayata geçirildiği belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi; “İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce, özellikle hafta sonlarında piknik alanları olmak üzere sorumluluk bölgesinde, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları doğrultusunda denetim ve kontrollere aralıksız devam edilmektedir”

(Haber Merkezi)

