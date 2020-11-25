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Jandarma'dan trafik denetimi

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından vatandaşların trafik kazalarına karşı güvenli ortamlarda seyahat etmelerini sağlamaya yönelik denetim ve kontrolleri ana ve tali yollar üzerinde devam ediyor. 

Güncel 25.11.2020, 18:32
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Jandarma'dan trafik denetimi

Jandarma Trafik Timleri tarafından 01 Kasım-23 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 863 şahıs ve sürücü sorgulandı, 4 bin 514 otomobil, 285 personel, işçi ve okul servisi, 358 Traktör ve zirai tarım aracı ile 145 Motosiklet ile Motorlu bisiklet kontrol edildi. 
Trafik timlerince, trafik kurallarına uyulması ve kış şartlarında alınması gereken trafik tedbirleri hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları haftanın 7 günü 24 saat aralıksız devam ediyor. 

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