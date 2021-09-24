Jandarma'dan ruhsatsız silah operasyonu

Edinilen bilgiye göre, silah kaçakçılığı ile mücadele ve ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Merkez İlçe ve Mecitözü ilçesindeki iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el koyan jandarma ekipleri, silahları bulunduğu adreslerin sahipleri hakkında adli işlem başlattı.