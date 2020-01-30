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Jandarma'dan kan bağışı

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan askerler komutanlarıyla birlikte Atatürk Meydanı’nda bulunan Kızılay TIR’ında kan bağışında bulundular.

Jandarma'dan kan bağışı

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan askerler komutanlarıyla birlikte Atatürk Meydanı’nda bulunan Kızılay TIR’ında kan bağışında bulundular.

30 Ocak 2020 Perşembe 00:57
Jandarma'dan kan bağışı

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda başlatılan ve oldukça ilgi gören Kan, Kök Hücre ve Organ Bağışı Kampanyası’na destek veren jandarmalar bu bilinçle belirli periyotlarda kan bağışında bulunarak hem insani bir görevi yerine getiriyor hem de insan vücuduna birçok yararı olan bir faaliyette bulunuyorlar.

Jandarma erleri vatani görevlerini yerine getirirken böylesine anlamlı bir faaliyette bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, sağlık durumu elveren her vatandaşı kan bağışında bulunmaya davet ettiler.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sedat Özmen de, Jandarma Komutanlığı personeli olarak Türk milletinin yanında olabilmek adına düzenli aralıklarla kan bağışında bulunduklarını ve bundan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Kızılay yetkilileri de duyarlılıklarından dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

(İHA)

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