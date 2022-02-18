Jandarma, çocuklarla birlikte çizgi film izledi

Jandarma ekipleri, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin trafik konusunda farkındalık seviyesinin artırılması ve kişisel güvenlik ile güvenli internet konularında bilgilendirme yapmak maksadıyla Laçin’de bulunan Gökgözler, Narlı, Çamlıca ilk ve ortaokullarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde çocuklarla jandarma ve trafik konularında sohbet edilirken, “Jandarma Çocuk ve Jandarma Trafik Boyama Kitapları” dağıtılarak, https://www.youtube.com/c/timjandarma adresinde yayımlanan “Tim Jandarma” adlı çizgi film izlendi.

(Haber Merkezi)

