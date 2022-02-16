Jandarma çocukların sevincine ortak oldu
Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılında öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Güncel 16.02.2022, 20:10
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Çorum Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Büyük Düvenci İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti.
2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerin okul heyecanını ortak olmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette ayrıca kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri konusunda öğrencilere gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapılarak karşılıklı sohbet edildi.
Jandarmanın tanıtımı yapılarak, Jandarma Çocuk Dergisi, Jandarma Trafik Boyama Kitabı dağıtıldı.
Faaliyet sonunda özellikle trafik kazalarına karşı dikkat edilmesi gereken temel trafik kuralları hakkında da uyarılarda bulunuldu.
(Haber Merkezi)
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